Şanlıurfa Emitt fuarında yerini aldı

kez kapılarını açtı.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde başlayan, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı.

Her yıl olduğu gibi Şanlıurfa standı da fuarda yerini alarak, turizm işletmeleri ve ilgili kuruluşlar Şanlıurfa'nın tanıtımını yapacak. Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü Belediyeleri ile Şanlıurfa'dan on turizm işletmesinin işbirliğinde düzenlenen stantta Göbeklitepe öne çıkarak ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Standa gelen ziyaretçilere Şanlıurfa'ya özgü yöresel lezzetler ikram edilirken, yöresel el sanatları da yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da ziyaret ettiği Şanlıurfa standında yerini alan işletmeler de acentelerle yaptıkları görüşmelerde Şanlıurfa'ya düzenlenecek turlar hakkında bilgi paylaşıyor.

Bugün yapılan açılışla birlikte fuar dört gün boyunca kapılarını ziyarete açık tutacak.