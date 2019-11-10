Şanlıurfa Fuar ve Kongre Turizminin Merkezi olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı'nın 3. gününde de stantları gezerek vatandaşlarla buluştu.

Şanlıurfalılar, hafta sonu Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı'na akın etti. Türkiye'nin birçok ilinden yöresel lezzetlerin de sergilendiği stantları gezerek vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı Faruk Bayuk ve ilçe belediye başkanlarının da katılım gösterdiği temaslarında Başkan Beyazgül, fuar kültürü bakımından Şanlıurfa'nın her geçen gün daha da geliştiğine işaret etti.

"Bu tür organizasyonlar şehrimize çok yakışıyor"

Temaslarının ardından yoğun katılım için emeği geçen herkese teşekkür eden Beyazgül, "Kadim şehrimiz Şanlıurfa çok güzel bir fuara ev sahipliği yapıyor. Biraz önce de fuarı gezdik. Ulusal bazda bir fuar. Şanlıurfa'mıza çok yakışıyor. Birincisi bu yıl yapılan fuarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Biz Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimiz ile birlikte katılım gösterdik. Halkımızdan çok güzel bir katılım var. Bu tür organizasyonlar Şanlıurfa'mıza çok büyük katkı sağlıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası anlamda fuarların şehrimizde düzenlenmesi için girişimlerimize devam edeceğiz. Fuarımızda ülkemizin tüm bölgelerinden yöresel lezzetler yer aldı. Bizler de çiğköfte ve helva ikramlarında bulunduk. Şehrimizin damak tadını en güzel şekilde yansıttık" dedi.

"Önümüzdeki yıllarda daha çok turist bekliyoruz"

Şanlıurfa'nın önümüzdeki yıllarda daha çok sayıda turist akınına uğrayacağını da sözlerine ekleyen Beyazgül, "Şanlıurfa kadim bir şehir. Göbeklitepe'nin şehri. Şanlıurfa, Balıklıgöl'ün bulunduğu bir şehir ve kendine özgü bir çok turizm destinasyonunun yer aldığı önemli bir merkez. 2019 Yılı Göbeklitepe Yılı ve bizler önümüzdeki yıllarda turizmde çok daha fazla katılım bekliyoruz. Bu yıl gelen turizmcilerden de çok güzel dönüşler aldık. Biz, kendimizi tamamen turizme hazırlamak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak ve diğer kurumlarımız olarak biz bunun öncüsü olacağız. El ele vereceğiz, turizm için ne gerekiyorsa onu yapacağız" şeklinde konuştu.

Beyazgül'den yatırımcılara davet

Beyazgül, turizm bakımından yatırımcıların Şanlıurfa'ya yönelmesi gerektiğini de belirterek "Şehrimizin son baharı uzun. Fuar ve kongre turizmi bakımından şehrimiz buna çok uygun. Buradan yatırımcılara sesleniyoruz bir kez daha. Şanlıurfa'mız ticareti, turizmi, potansiyeli ile önemli bir merkez. Bu nedenle yatırımcıları Şanlıurfa'ya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Beyazgül, değerlendirmesinde özellikle 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan ederek şehrin potansiyeline katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Beyazgül, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bir kaç gün önce şehrimizi ziyaret etti. Halkımızla bir kez daha buluştu. Cumhurbaşkanımıza şehrimize olan ilgisinden ve 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesinden dolayı Şanlıurfa halkı olarak teşekkür ediyoruz" dedi.