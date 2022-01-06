İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa güne sisle uyandı

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler zor anlar yaşadı.


Şanlıurfa'da sabah saatlerinde görüş mesafesini düşüren sis, ulaşımı etkilemedi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Etkili olan sis, sürücüleri ve yayaları olumsuz etkiledi. Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri sis farlarını yakmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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