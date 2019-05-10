Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası açıldı

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası açılış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kültür ve Turizm Eski Bakanı ve Turkcell Yönetim kurulu Üyesi Atilla Koç, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, eğitim camiası ve davetliler katıldı.

Şanlıurfa'nın eğitim ve öğretimin seviyesini yükselmek için çözümler ürettiklerini belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Şanlıurfa genelinde eğitim öğretimin seviyesini yükseltmek, başarı oranını artırmak için altyapı sorununu çözmeye odaklandıklarını ve bu anlamda büyük başarı elde edildi. Temeli atılan 393 okulun hizmete girmeye başladığını, 2020 yılında tüm okullarda tek dönem eğitime geçmeyi planlıyoruz” dedi.

Konuşmalar ve açılış töreninin ardından katılımcılar, Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binası fuaye alanında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkcell'in katkılarıyla düzenlenen 8. Geleneksel sanata Engel Yok adlı sergiyi ziyaret ettiler.

Türkiye'nin 81 ilindeki Özel Eğitim Merkezlerinde eğitim gören özel öğrenciler tarafından yapılan sanat eserlerinin beğeniye sunulduğu sergi, 16 Mayıs 2019'a kadar ziyaret edilebilecek.