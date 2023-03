Şanlıurfa il protokolünden Ramazan ayı mesajları

Şanlıurfa'da il protokol üyeleri, Ramazan ayı münasebetiyle birer mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, mesajında, “Değerli hemşerilerim hem ruhumuzu hem de bedenimizi terbiye edeceğimiz, Allah'ın rahmet ve merhametiyle gönüllerimizi sarıp sarmalayacağı mübarek Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu tüm İslam alemi olarak kalben yaşıyoruz. On bir ayın sultanı olarak nitelenen Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa hediye edildiği gece olan Kadir gecesini de içerisinde barındırmasından ötürü, Müslüman aleminin maneviyatında müstesna bir yere sahiptir. Gönül alemimizde kendimizle yüzleşeceğimiz, kardeş gönüllerle de dostluk ve yardımlaşma sayesinde sağlam köprüler kuracağımız bir aydayız. Sadaka ve manevi tefekkür zamanı olan bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Peygamberimizin ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' hadisini kendimize şiar edinerek davranışlarımızı şekillendirmeli, bu güzel iklimin gerektirdiklerine uygun hareketlerle gönüller kazanmalıyız. Yalnızca kendimize değil, elimizden geldiği kadar çevremize de hassas davranmalı, derdi olana derman, yarası olana merhem olmalıyız. Öksüzün, yetimin, muhtaç ve kimsesizin daha büyük bir incelikle hatırlandığı, millet olarak her birimizin arasındaki bağların daha da perçinlendiği Ramazan ayı, 22 Mart 2023 günü kılınacak teravih namazı ile başlayacaktır. Gönüllerimizi yumuşatan, dört bir yanı huzur ve maneviyatla dolduran bu güzel vakitlerin ruhunun tüm yıla yayılmasını diliyorum. Bizleri iftar sofralarında bir araya getirecek olan atmosferi her daim koruyalım. Birbirimize her daim sevgiyle, merhametle, kardeşlikle yaklaşalım. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bu mübarek ayın gönüllerimize huzur, evlerimize bereket getirmesini temenni ediyorum. Yaşadığımız deprem ve sel felaketinde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. En kalbi duygularımla Şanlıurfalı kardeşlerimin, milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Bu mübarek ay tüm dünya insanlığı için barış, sevgi, kardeşlik ve huzur getirsin” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Rahmeti, fazileti, affı ve bereketi bol, on bir ayın sultanı Ramazan ayına erişmenin mutluluğu içindeyiz. Ramazan ayı, bizleri birleştiren, paylaşımlarımızı ve dayanışmayı artıran, yılın çok özel zamanlarından biridir. Sabır ayı olan Ramazan; insanda şükran hisleri uyandıran, yoksulların halinden anlama duygusu, şuuru veren bir aydır. Bizim hizmet anlayışımızın temelinde, atamız Hz. İbrahim, Kutlu Nebimiz Hz. Muhammed ve Devlet büyüklerimizin yardım ve dayanışma ahlakı yatmaktadır. Alemlere rahmet efendimiz Hz. Muhammed, “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” demiştir. Biz de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bu mübarek ayda da enerjimizi Sosyal Yardımlaşmaya ve Dayanışmaya ayırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız en büyük önceliğimizdir. Gıda kolisi ve kendi tesislerimizde hazırladığımız sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına ulaştıracağız. Şehir merkezinde ve 13 ilçede kuracağımız iftar sofralarında ekmeğimizi bölüşecek, Hz. İbrahim'in bereketiyle paylaşarak çoğalacağız. ‘Paylaşmayı bilirsen ekmeği paylaşmak ekmek kadar değerlidir' bilinciyle hareket ederek hemşerilerimizle hemhal olmaya her zamanki gibi devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif Şanlıurfalı hemşerilerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Yardımlaşmaya ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun inşallah” dileklerinde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan ayının hayırlar getirmesini dilediği mesajında, “Maneviyat iklimine girdiğimiz bugünlerde Yüce Rabbimizin hediye mahiyetinde bizleri kavuşturduğu Ramazan ayında Allah'ın rahmet, bereket ve mağfiretinin üzerimizden hiç eksik olmaması temennisiyle başta memleketimize, ülkemize ve tüm İslam alemine bu mukaddes günlerin ve gecelerin hayırlar getirmesini bizleri tüm kötülüklerden ve fenalıklardan korumasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Oruç Ayı Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlangıcı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınlayarak tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutladı. Başkan Baydilli, Ramazan ayının manevi huzurunun yaralı, hüzünlü yüreklere ferahlık getirmesini dilerken, bu Ramazan ayında yardımlaşma ve birlikteliğin daha da önem kazandığına dikkat çekti. Baydillli, “Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş vesilesi olan mübarek Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Manevi dünyamızda kıymetli bir yer, olan bu mübarek aya bizleri kavuşturduğu için Rabbimize şükürler olsun. Sevgi, dayanışma ve bereketin ön plana çıktığı Ramazan ayını; yardımlaşma, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularıyla idrak edebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Bu yıl Ramazan ayına maalesef üst üste yaşadığımız deprem ve sel felaketleri nedeniyle hüzünlü başlıyoruz. Yaşanan acılar, yitip giden canlar dolayısıyla ülke olarak yüreğimizdeki acıyla 11 ayın sultanını idrak edeceğiz. Allah bu ayın rahmeti, merhametini ve huzurunu üzerimizden eksik etmesin. Bu müstesna ayın hürmetine acılı ve hüzünlü yüreklere ferahlık versin İnşallah. Bu yıl Ramazan ayında dayanışma ve birliktelik daha fazla önem kazanmıştır. Afetlerde sevdiklerini yitiren, maddi ve manevi zarara uğrayan kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Onlarla iftar soframızı, muhabbetimizi ve sevgimizi paylaşalım. İnşallah biz de Ramazan ayı boyunca ve sonrasında afetzede kardeşlerimizin yanında olacağız, onları asla hüzünleriyle baş başa bırakmayacağız. Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şerif ayını kutluyorum. Ramazan ayının ülkemizde huzurun, kardeşliğin ve güzelliklerin tesisine vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Bu ramazan daha büyük önem taşıyor”

Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, üst üste gelen deprem ve sel felaketleriyle buruk şekilde karşılanan mübarek ayda, dayanışmanın daha büyük önem kazandığını söyledi. Kuş, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan bir Ramazan ayına yeniden kavuştuğumuz için Cenab-ı Allah'a hamd ederken, milletçe bizleri derinden yaralayan deprem ve sel felaketlerinin getirdiği acılardan dolayı büyük bir burukluk içerisinde bulunmaktayız. Mahzun bir yürekle karşıladığımız mübarek Ramazan ayı öncesi kaybettiğimiz on binlerce kardeşimizin acısı henüz dinmeden, şehrimizde ve ilçemizde can kayıplarına neden olan sel afetiyle derin bir yara daha aldık. Acısını ömür boyu unutmayacağımız afetler karşısında bir yandan milletçe birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisine girerken bir yandan da afetzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden büyük bir çaba içerisinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Toplum hayatımızın huzuru ve ahirette alnımızı ak, başımızı dik tutacak en temel tutumun her zaman ve her yerde iyi insan olmak, iyilik yapmaktan vazgeçmemek olduğu bilinciyle bu Ramazan'ın daha büyük bir önem taşıdığını biliyoruz. Dayanışma ruhunun bizleri ayakta tutan, birlik ve beraberliğimizi daim eden yüce değerlerimizden olduğu şuuruyla karşıladığımız mübarek Ramazan ayının ailelerimize, ağır imtihanlardan geçen tüm milletimize, insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Yüce Rabbimizden diliyorum” ifadelerine yer verdi.