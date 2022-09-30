İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa İtfaiyesinden kortej geçişi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, itfaiyecilik haftası dolayısıyla araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek sokaklarda kortej geçişi yaptı.


Türkiye'de 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan “İtfaiyecilik Haftası” dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye daire başkanlığı ekipleri, Şanlıurfa sokaklarında itfaiye araçlarının sirenlerini çalarak şehir turu attı. Vatandaşların ilgiyle izlediği itfaiyecilik haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen şehir turu, başladığı yer olan itfaiye binası önünde sona erdi.

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