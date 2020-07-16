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Şanlıurfa karate bölge istişare toplantısına ev sahipliği yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Karate Federasyonunun bölge istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.


Türkiye'nin nüfus ortalaması bakımından en genç illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya yatırımları devam ediyor. Şair Nabi Konferans Salonu'nda gerçekleşen istişare toplantısına Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve çok sayıda bölge temsilcileri ve antrenörler katıldı.


Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan bölge istişare toplantısına ev sahipliğinden dolayı Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

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