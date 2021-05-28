Şanlıurfa kırsalında hizmet atağı

Kırsal ve merkezdeki hizmet eşitliğini sağlamak amacıyla seferber olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek ve dünya standartlarında hizmet vermek gayesiyle alt ve üst yapı çalışmalarını özveriyle yapıyor. Viranşehir ilçe kırsalında 309 km greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürüten ekipler, 227 kilometre stabilize yol yaparak mahalle sakinlerinin hayat standardını artırıyor. Ekipler ayrıca 73 kilometre mekanik yol, 52 kilometre sathi kaplama yol çalışması, 20 kilometre beton yol, 16 bin 36 ton asfalt İle yolların bakım onarımını tamamlarken 2 bin 580 metre beton boru uygulaması da gerçekleştirdi.

Viranşehir ilçesinde hali hazırda 5 ayrı noktada çalışmalarını sürdüren büyükşehir ekipleri yaptıkları çalışmalarla mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinden tam not aldı.