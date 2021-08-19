Şanlıurfa kırsalında yeşil alan çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kümbet evleri ile ünlü Harran ilçesinde yaşayan vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri 21 bin metrekarelik yeşil alana sahip Harran Kent Parkını ilçeye kazandırdı. İçerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarının, çocuk oyun alanlarının, piknik alanlarının bulunduğu kent parkında çocuk oyun grupları ve fitness gruplarının monte işlemleri tamamlanırken park ve bahçeler daire başkanlığının park içerisinde çimlendirme çalışmaları ise devam ediyor. 30 bin metrekarelik Harran Kent Parkındaki çalışmalar tamamlandığında ilçe halkının doğayla iç içe modern ve konforlu bir yeşil alan içerisinde yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği ilçeye nefes aldıracak bir proje daha Şanlıurfa'ya kazandırılmış olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Harran Kent Parkı” projesi içerisinde 700 metrelik Bisiklet Yolu, 2 adet Çocuk Oyun Alanı, 7 adet çeşme, Yürüyüş Yolları, Piknik Alanları, Fitness Alanları, Oturma Bankları, kamelyalar, WC çalışmalarını tamamladı. Ayrıca parkın yeşil alanlarının sulanması için 21 bin metre sulama sistemi kuruldu.