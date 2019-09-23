Şanlıurfa kırsalında yol çalışmaları devam ediyor

Kalecik-Yarımtepe Mahallesinde incelemelerde bulunan Beyazgül, “Vatandaşımızın memnuniyeti bizi mutlu ediyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa kırsal mahallerinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen program dâhilinde grup yolları tek tek yenilenirken çalışmalardan memnun olan vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Karaköprü ilçesine bağlı Mustafacık, Kalecik ve Yarımtepe kırsal mahallelerini kapsayan grup yolunda tamamlanan çalışmaları denetleyen Beyazgül, “Ekiplerimiz bir an önce bu hizmetleri bitirelim diye gece gündüz demeden çalışıyorlar” dedi.

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

Burada bir açıklamada bulunan Beyazgül, “Karaköprü ilçesine bağlı Mustafacık, Kalecik ve Yarımtepe kırsal mahallelerinin güzergâhında büyükşehir belediyemiz tarafından yapılan asfalt çalışmalarını inceliyoruz. 5 kilometrelik asfalt çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah bütün grup yollarını bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Vatandaşımızı memnun görmek bizleri mutlu etmiştir. Ekiplerimiz bir an önce bu hizmetleri bitirelim diye gece gündüz demeden çalışıyorlar, bu yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.