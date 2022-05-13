Şanlıurfa kırsalındaki öğrencilere çevre eğitimi

Şanlıurfa merkezde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından kırsal mahallelerde eğitimlere start veren büyükşehir belediyesi kırsal okullarda da ‘Çevre Bilinci Ve İklim Değişikliği Eğitimi' düzenledi.

Şanlıurfa merkezde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından kırsal mahallelerde eğitimlere start veren büyükşehir belediyesi Harran Kılıçlı ilkokulu ile Kılıçlı İmam Hatip Ortaokulunda Çevre Bilinci ve İklim Değişikliği Eğitimi düzenledi. Büyükşehir belediyesi, çocuklara ve gençlere çevre temizliği bilinci kazandırmak, çevreyi koruyan ve doğayı seven bireylerin yetişmesi amacıyla ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimler düzenleniyor. Okullarda çocuklara temiz bir çevrenin önemi anlatmak için çevre bilinci eğitimleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öğrencilere çevreye saygı ve korumaya yönelik bilinçlendirme sağlıyor. Bu alanda çocukların çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşümün önemini kavrayabilmesi adına uzman eğitmenler tarafından hazırlanan programda Şanlıurfa'da yer alan tüm okullarda eğitimlerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Gerçekleştirilen eğitimler ile öğrencilerin çevreyi ve doğayı koruma bilinci edinmesi, geri dönüşüm ve atık toplama faaliyetlerine katılması, çevre duyarlılığının toplumda yaygınlaşması ve iklim değişikliği konularında bilinçlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca gerçekleştirilen eğitimlerin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler, uçurtma etkinliği ile duvar boyama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendi.