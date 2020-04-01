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Şanlıurfa kırsalını sel vurdu

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kırsal mahalleleri sel vurdu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kırsal mahalleleri sel vurdu. Sel nedeniyle ekili binlerce dönüm arazi zarar gördü.


Şanlıurfa'da son bir haftadır belli aralıklarla etkisini gösteren yağmur, dün gece etkisini artırarak Karaköprü ilçesindeki birçok kırsal mahalleleri vurdu. Sel nedeniyle Akziyaret, Hamurkesen, Büyük Salkım, Küçük Salkım ile Eyvet Mahalleleri gibi birçok kırsal yerleşim yerini ve ekili araziyi çamurlu su bastı. Vatandaşlar, mağdur olduklarını belirterek, yetkilileri bölgeye beklediklerini söyledi.

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