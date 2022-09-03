Şanlıurfa Kızılay Meydanı çalışmalarında sona gelindi

Şanlıurfa'ya nefes aldıracak yeşil alanları, meydan ve parkları kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önem verdiği projelerden biri olan Kızılay Meydanı çalışmalarında sona gelindi.

Şanlıurfa'ya yeni meydanlar, yeni yeşil alanlar kazandırmak için şehrin farklı bölgelerinde kamulaştırmalar ve yıkımlar gerçekleştirerek yerine vatandaşların rahat nefes alabilecekleri meydanlar kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önemle üzerinde durduğu Kızılay Meydanı çalışmasında son aşamalara gelindi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, meydanda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ile birlikte meydanda incelemelerde bulunan Beyazgül, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alana çim seren Beyazgül, meydanın en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.