Şanlıurfa lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

Gastronominin kadim kenti Şanlıurfa'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yemek yarışması düzenlendi. Birbirinden güzel tescilli yöresel yemeklerin tanıtıldığı yarışmada tüm yarışmacılara ödül verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde yemek yarışması düzenledi. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Vali Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şef Ramazan Bingöl ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada, yarışmacılar yöreye özgü tescilli lezzetlerden olan Urfa üzüm yaprağından sarma” ve “Urfa isot dolması" yemekleriyle dereceye girmeye çalıştı. 100 çeşit yemeğin sunumunun ve canlı performansının yapıldığı etkinliğe katılanlara çiğköfte, içli köfte, tirit, Şabut balığı kebabı, döğmeç gibi yemekler ve peynirli helva, şıllık, hırtlevik gibi yöresel tatlılardan ikram edildi.

“Dünyanın en eski mutfağı” sloganıyla yola çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleşen programda kentin damak çatlatan lezzetleri Şanlıurfalı kadınların ellerinde hayat buldu. Yarışmada birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye ise 2 bin TL para ödülü verilirken, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara da bin TL mansiyon ödülü verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yemeklerin tadına bakarak, yarışmacıları kutladı. Beyazgül, “12 bin yıl evvel biliyorsunuz dünyanın en önemli buluşu burada Göbeklitepe. Göbeklitepe ile başlayan bir serüvenimiz var. Bu serüvenimizde müzik var, lezzet var, mutfak var, tat var, turizm var, tarih var, tarım var, her şey var. Urfa'ya Allah verdikçe vermiş" dedi.

Yarışmaların kaybedeni olmadığını belirten Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, “Bu tür yarışmaların kaybedeni olmaz. Kazananı her zaman şehir olur. Biz değerlerimize değer vereceğiz, değerlerimize sahip çıkacağız. Dolayısıyla Türk Mutfağı Haftası'nda dünyanın en eski mutfağı olan Urfa'mızda bu tür programların anlamlı olduğunu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

“Urfa mutfağı, dünyanın en eski ve en lezzetli mutfağıdır”

Şanlıurfa'nın en kadim, en eski ve en lezzetli mutfak olduğunu ifade eden TÜRES Başkanı Şef Ramazan Bingöl, “Göbeklitepe ve Karahantepe insanlık tarihi ile ilgili birçok şeyi değiştirdi. Şunu artık rahatlıkla Şanlıurfalılar söyleyebilir. Dünya tarihinin en kadim, en eski, en lezzetli mutfağı Şanlıurfa mutfağıdır. Bu artık hiçbir itiraz kabul etmeyecek bir şey. Kadim şehirlerin kadim mutfakları olur. Eskiden insanlar Şanlıurfa'ya Balıklıgöl, İbrahim Peygamber ve diğer tarihi güzellikler için gelirlerdi. Şimdi ise lezzetleri için de gelecekler" ifadelerini kullandı.