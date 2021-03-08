Şanlıurfa meclisinde gündem dünya kadınlar günü

İlk oturumun gündemi ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayının ilk oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleşti. Başkan Vekili Kaytan, mecliste kadın meclis üyelerine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün göndermiş olduğu hediyeleri takdim ederek meclis başladı. Mecliste açılış konuşması yapan Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk da tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü tebrik etti.