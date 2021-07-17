Şanlıurfa meclisinden aşı olalım çağrısı

Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla herkesin Kurban Bayramını tebrik eden Başkan Vekili Ahmet Kaytan vatandaşların aşılarını yaptırmaları, maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, ”Salgından kurtulmak için bir an önce aşılarımızı olmamız gerekiyor. Bir diğer önemli konu ise bayramlaşma sürecinde sosyal mesafeye özen göstermeli ve maskelerimizi takmalıyız. Bayramları bayram gibi yaşayabileceğimiz zamanlara hep birlikte kavuşuruz temennisinde bulunarak meclis üyelerimize katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.