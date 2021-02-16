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Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4’ü tutuklanırken 11 zanlı ise serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklanırken 11 zanlı ise serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Mardin, İzmir ve Kilis illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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