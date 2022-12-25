Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile TEM Daire Başkanlığı tarafından PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Gaziantep, Kayseri, İzmir, Van ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 9 adrese düzenlenen operasyonda, Suriye'deki örgüt üyeleriyle irtibatta oldukları belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.