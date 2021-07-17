Şanlıurfa mezarlıkları kurban bayramına hazır

Periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına ‘Kurban Bayramı' öncesi hız veren ekipler, vatandaşların kabir ziyaretlerini hijyenik şartlarda gerçekleştirebilmesi adına titizlikle çalışıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle kentin farklı noktalarında bulunan mezarlıkları temizleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlıklardaki yabani otları temizleyerek çiçekleri sulayıp çevre düzenlemesi gibi işlemleri de yapıyor. Böylece mezarlıklar yabani otlardan ve çöplerden arındırılmış oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların Kurban Bayramını huzurlu ve hijyenik koşullarda geçirebilmeleri için tüm önlemlerin alındığını belirten Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığının altını çizdi. Ekipler, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapabileceklerini de sözlerine ekledi.