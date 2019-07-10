Şanlıurfa modern yollara kavuşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile şehir merkezinde ve ilçelerde yol yapım ve bulvar çalışmaları yoğunlaştırıldı. Şanlıurfa'ya yeni yollar kazandırmak için 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda mesai yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kez Seyrantepe Mahallesinde Şehit Cihangir Çubukçu caddesinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak güzergahı trafiğe kazandırdı.

Sıcak havaya rağmen büyükşehir ekiplerinin yoğun bir çalışma sergilediklerini belirten Seyrantepe Mahallesi sakinleri, Beyazgül'e ve ekibine teşekkür etti.

Seyrantepe Mahallesi Muhtarı Veysi Demir ise "Başkanımız başkaBeyazgül bizleri ziyaretinde vatandaşlarımızın yol taleplerini kendisine ilettik. Başkanımız hemen talimat verdi ve alanda çalışmalar başladı. Yolumuzun tamamlanması ile trafikte rahatlama yaşadık. Bizlere olan yaklaşımlarından dolayı Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederiz" dedi.