İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa OSB Müdürlüğü'ne tecrübeli isim

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne, tecrübeli isim Osman Oktay vekaleten atandı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne, tecrübeli isim Osman Oktay vekaleten atandı.


OSB Müteşebbis Heyeti Kurulu, dün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Başkanlığında toplandı. Burada alınan karar ile birlikte, geçtiğimiz günlerde istifasını sunan Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu'nun yerine Bölge Müdür Yardımcısı Osman Oktay, Müdür olarak vekaleten atandı.


Bölge Müdür Vekili Osman Oktay'ın geçmişi


Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne Müdür olarak vekaleten atanan Osman Oktay, 20 yıldır Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet etmektedir. Oktay, hizmet verdiği 20 yılın yarısını özel sektörde fabrika işletme müdürü olarak, diğer 10 yılını ise halen çalışmalarını sürdürdüğü Bölge Müdürlüğü bünyesinde devam ettirmekte olup, dün yapılan Müteşebbis heyeti Kurulu toplantısında alınan karar ile birlikte Şanlıurfa OSB'ye Bölge Müdürü olarak vekaleten atandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.