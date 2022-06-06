Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklarda vatandaşların daha rahat ve serin ortamda seyahat etmeleri için kentte hizmet veren şehir içi ulaşım araçlarında klima denetimi yapıldı.

Hava sıcaklığının arttığı kentte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi özel halk otobüslerinde ve belediyeye ait otobüslerde klimaları denetledi. Otobüslerin içine girerek şoförleri klima konusunda uyaran ekipler, klimaların çalışıp çalışmadığını da kontrol etti. Şanlıurfa genelinde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri; toplu taşımada seyahat eden vatandaşların, klimasını çalıştırmayan veya kurallara riayet etmeyen toplu taşıma araçlarının plaka, tarih ve saat bilgilerini 153 iletişim merkezine iletmesini istedi.

Zabıta ekipleri, kent genelinde şehir içi ulaşım araçlarına yönelik klima denetimlerini sürdürüyor.