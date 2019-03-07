Şanlıurfa Piazza'da el sanatları günleri yapılacak

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde hediyelik eşya ve el sanatlari günleri, 8-17 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

AVM'nin buz pisti yanında oluşturulacak stantlarda, çeşitli ülkeler ile Türkiye'nin dört bir yanından yörelere ait geleneksel ürünler Şanlıurfa halkının beğenisine sunulacak. Hediyelik eşya ve el sanatlari günleri'nde, Trabzon şalları, Keşan bezleri, Hatay İpekçilik, Ege Deniz Seramik Ürünleri, Senegal ve Kenya el sanatları, cam işlemeleri, Kastomonu el sanatları, Çankırı tuz lambaları, İstanbul hediyelik eşyaları, kilim ve halılar, ahşap ürünler, gümüş, bakır, tesbih, çini sanatları, çanak - çömlek türü ürünler yer alacak.