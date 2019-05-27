Şanlıurfa Piazza'da indirim bayramı

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, ulusal ve uluslararası seçkin markalar yaptıkları cazip kampanyalarla bayramın yanı sıra eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle mezuniyet töreni alışverişine çıkan Şanlıurfalılara “indirim bayramı” sunuyor.

Ramazan boyunca düzenlediği etkinliklerle çekim merkezi olmaya devam eden AVM bayram alışverişine çıkan ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor. Bayramın yanı sıra mezuniyet törenlerinde “en şık ben olmalıyım” diyen gençlerin beklentilerine de bol seçenekle yanıt veriyor. Kentin en büyük alışveriş merkezi olan AVM, dünyaca ünlü markalar birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. 2 al 1 öde, 300 TL alışverişe 100 TL hediye çeki ve yüzde 70'e varan indirimler gibi markaların birbirinden cazip kampanyalar düzenlediği AVM'deki fırsatlar alışverişlerin bayram havasında yapılmasını sağlıyor.

Öte yandan, Ramazan nedeniyle çalışma saatlerini yeniden düzenleyen AVM, 30 Mayıs'a kadar saat 11.00 ile 23.00 arasında hizmet vermeyi sürdürecek. 31 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında ise saat 11.00'den, gece 00.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

AVM, bayramın ilk günü olan 4 Haziran Salı günü saat 13.00 ile 22.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak ve 5 Haziran Çarşamba gününden itibaren ise normal mesai saati olan 10.00 ile 22.00 arasında kapılarını açık tutmaya devam edecek.