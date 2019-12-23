Şanlıurfa Piazza'da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin galası Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.

İnsanlığın sıfır noktası olan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Göbeklitepe'nin ilk kez bir filme konu olduğu “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” filmi 27 Aralık'ta gösterime girmeden önce AVM'de düzenlenecek Gala ile Şanlıurfalıların beğenisine sunulacak.

Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldığı ortaya çıkan ve insanlığın sıfır noktası olarak tanımlanan Göbeklitepe kalıntılarını sınırlarında barındıran Şanlıurfa'nın tanıtımına önemli katkı sunması beklenen film, Göbeklitepe'nin ilk kez bir filme konu olması açısından önem taşıyor. Çocukların TRT ekranlarından heyecanla izledikleri Rafadan Tayfa'nın en büyük macerasını konu alan film 27 Aralık'ta tüm sinemalarda vizyona girmeden Şanlıurfalıların beğenisine sunulacak.