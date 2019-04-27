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Şanlıurfa Piazza'da Ramazan alışverişi

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açılan “Yöresel günler” etkinliğinde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel lezzetleri bir arada buluyor.

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde açılan “Yöresel günler” etkinliğinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel lezzetleri bir arada buluyor.


Ramazan'da iftar sofralarını süsleyecek lezzetli yemek ve tatlılar yapmak isteyen Şanlıurfalılar, AVM'de açılan “Yöresel günler” etkinliğinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel lezzetleri bir arada buluyor.


“Sizin oraların nesi meşhur” sloganı ile açılan ve 5 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek olan “Yöresel Günler” etkinliğinde, peynir, pastırma, sucuk, bal, bakliyatlar, baharatlar ve daha birçok yöresel ürünü tatma ve satın alma fırsatı bulan Şanlıurfalılar, her damak tadına uygun çeşitlerle gönüllerince Ramazan alışverişi yapıyor.


AVM'nin giriş katında oluşturulan stantlarda damak tadına hitap etmenin yanı sıra görsel şölen sunan yöresel günler etkinliğine, Trabzon'dan Kayseri'ye, Malatya'dan Erzurum yöresine kadar birçok kentin marka lezzetleri katılıyor.

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