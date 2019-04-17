Şanlıurfa Piazza'da Ücretsiz Film Gösterimi

Karavan Kore Film Günleri”nde buluşturacak.

Piazza'da bulunan Cinemaximum Salonlarında, 19 Nisan Cuma günü başlayıp, 21 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek 5. Karavan Kore Film Günleri'nde, tüm gösterimler ücretsiz olacak. Kore Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezinin işbirliğiyle gerçekleşecek 5. Karavan Kore Film Günleri'ndeki ücretsiz film gösterimini izlemek isteyenlerin rezervasyon için karavankorefilmgunleri@gmail.com e-mail adresine “5. Karavan Kore Film Günleri” yazarak ad soyad, cep telefon numaraları ve film adı, şehir, tarih, toplam kaç kişi geleceğini belirten bir e-mail göndermelerini yeterli olacak.

Başvuru sırasına göre rezervasyon yapılacak film gösterimlerinde, boş yer kalması durumunda, girişler rezervasyonsuz da sağlanabilecek.

Ücretsiz gösterimi sağlanacak filmlerin isimleri ve gösterim saatleri ise şöyle:

19 Nisan Cuma saat 16:00 - Anarchist from Colony 19:00 MALMOE: The Secret Mission.

20 Nisan Cumartesi saat 14:00 Heung-boo: The Revolutionist 17:00 I Can Speak.

21 Nisan Pazar saat 14:00 FENGSHUI 17:00 Christmas in August."