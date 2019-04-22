Şanlıurfa Piazza'da “Yöresel günler” etkinliği

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu kez ziyaretçilerinin Türkiye'nin meşhur lezzetlerini tatmalarını sağlayacak. Geniş bir coğrafyaya yayılması, farklı kültürden insanları bir arada bulundurması, tarihte barındırdığı farklı uygarlıklarla geniş bir yemek çeşitliliğine sahip olan Türkiye'nin meşhur lezzetleri AVM'de halkın beğenisine sunulacak. “Sizin oraların nesi meşhur” sloganı ile 26 Nisan'da başlayıp, 5 Mayıs tarihine kadar sürecek etkinlikte, kültürlerin en özel yöresel lezzetler Şanlıurfa halkı için bir araya getirilecek. Peynir, pastırma, sucuk, bal gibi onlarca yöresel lezzeti tatma ve satın alma imkanı bulmak isteyen Şanlıurfa halkının, AVM'nin giriş katında standlar oluşturulacak.

“Yöresel günler” etkinliğinde, Trabzon'dan Kayseri'ye, Malatya'dan Erzurum'a kadar ünlü lezzetleriyle adından söz ettiren kentlerin alanında markaları yer alacak.