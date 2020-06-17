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Şanlıurfa polisi silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet uzun namlulu silah ile 6 şarjör ve 74 mermi ele geçirildi. Gözaltına aşınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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