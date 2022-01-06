Şanlıurfa polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, 23 şahıs hakkında ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.

Şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramada 6 parça halinde 40 gram esrar maddesi, 25 parça 312 gram metamfetamin maddesi, 295 gram eroin maddesi, 1 adet pompalı tüfek, ruhsatsız 4 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.