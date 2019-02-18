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Şanlıurfa polisinden aranan şahıslara şok operasyon

Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce diğer birimlerin de desteğiyle aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İl genelinde düzenlenen operasyonda cinayet, yaralama, silahla tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu ticareti, cezaevinden firar gibi birçok suçtan aranan 20 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. Yakalanan zanlıların 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

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