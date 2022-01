Şanlıurfa protokolünden gazeteciler günü kutlaması

Basının demokrasinin olmazsa olmazlarından olduğunu bildiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Kurtuluş Savaşı'ndan terörle mücadeleye, 15 Temmuz'dan günümüze uzayan serüvende devlet ve millet arasındaki köprü vazifesini layıkıyla görmüş, binlerce yıllık birlik ve beraberliğimizi adeta perçinlemiştir. Büyük fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek olan gazetecilik, memleket ve insan sevgisidir, aşktır, tutkudur. Bu nedenle gazetecilik, elbette saygı ve hürmeti fazlasıyla hak eden kişilerin uğraşısıdır. Fikri, el emeği ve alın teriyle bu kutsal vazifeyi ifa eden tüm gazeteci dostlarımızı tebrik ediyor, tüm basın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de mesajında, kentte görev yapan basın emekçilerinin gününü kutladı. Beyazgül, mesajında, "Gazetecilik mesleği, halkın gözü kulağı olan, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi kendisine temel ilke edinen, doğru bilgi akışının sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Gecesi gündüzü yani mesai mefhumu olmayan mesleklerin başında gelir gazetecilik. Gazeteciler aynı zamanda demokrasinin gelişimini, olgunlaşmasını, toplumsal bir denetim mekanizmasının oluşmasını da sağlarlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Milkelam, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet Kamil Güler de günün anlam ve önemini belirten tebrik mesajları yayımladı.