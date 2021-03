Şanlıurfa protokolünden kadınlar günü mesajı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa protokolü, kadınlar gününü yayımladığı mesaj ve düzenledikleri etkinliklerle kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik bilinç oluşturma adına kutlanan bu günün, toplumun hala kanayan bir yarası olan şiddetin önlenmesine vesile olmasını diledi. Vali Erin, mesajının devamında, “İnsan, her canlı gibi çift olarak dünyaya gelmiş, insan denen bütünün bir yarısını kadın diğer yarısını erkek oluşturmuştur. Böyle bir gerçeklik apaçık ortada olmasına rağmen, hiçbir medeni ahlaka sığmayan ilkel tutumlarla kadını ayrı bir sınıf olarak görmek, insan olma erdeminden uzak bir anlayışın tezahüründen başka bir şey değildir. Cinsiyete dayalı ekonomik ve sosyal ayrımcılık, şiddet, yoksulluk, emek sömürüsü, duygu istismarı gibi konularla karşımıza gelen sorunlara, kadın haklarından ziyade birer insan hakkı ihlali olarak bakmak esas olandır. Kadının erkekten farkı ise vefası, fedakârlığı, çalışkanlığı, özverisi, naifliği, şefkati, annelik gibi kutsal bir vasfa haiz olmasıyla elde ettiği üstünlüktür. Merhum ozanımız Neşet Ertaş'ın dediği gibi, ‘kadın insandır, biz insanoğlu' diyerek, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, toplumu ayakta tutan esas unsur olan kadınlarımıza hayatlarının her alanında başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"Kadınlar ülkenin toplumsal birliği ve dirliğidir”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü yayımladığı mesajıyla kutladı. Beyazgül, kadınların evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olduğuna dikkati çektiği mesajında, kadınların ülkenin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rollere sahip olduğunu belirtti. Beyazgül, mesajının devamında, “Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızdır. Peygamber efendimiz, ‘cennet annelerin ayakları altındadır' sözünün muhatabı olan kadınlar, doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan güzide değerlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum ifadelerini kullandı.

"Kadın toplumun kendisidir”

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye kadın çalışanları ile bir araya geldi. Kadınların gününü kutlayan Ekinci, tüm kadın çalışanlara idari izin verdi. Kadının toplumdaki önemine değinen Ekinci, kadın hakları ve öneminin bir güne sığmayacağını söyledi. Ekinci, "Kadın toplumun mayasıdır, anadır. Onun için kadın toplumda özel bir yer edinmiştir. Kadın hakları ve çalışma şartları konusunda daima titiz davranıyoruz. Bugün kadın çalışanlarımızın günün kutladık. İdari izinle ile tüm kadın çalışanlarımız bu gün izinli olacak. Bu vesileyle kadınlar gününü bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu da kadınlar günü dolayısıyla yayımladığı mesajlarında kadınlar gününü kutladı.