Şanlıurfa protokolünden kurtuluş günü mesajı

Şanlıurfa protokolü, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yayımladığı mesajında, “11 Nisan 1920 düşman kuvvetlerinin aziz topraklarımızdan kovulduğu, ‘Bu yurt bizim' diyerek milletçe düşmanın önünde durulduğu, bu topraklara bir kez daha Türk mührünün vurulduğu gündür. Şanlıurfa'mızın 103 yıldır gururla kutladığı 11 Nisan Kurtuluş Günü, Şanlıurfa halkının azmi ve cesareti sayesinde gerçekleşen bir zafer olarak tarihte yerini almıştır. Yöre halkı, işgalci güçlere karşı büyük bir direniş örneği göstererek vatanımızın dört bir yanında kıvılcımlanan bağımsızlık mücadelesinin altına kendi ismini de yazmış, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu, kahramanlığını, iradesini düşman kuvvetlerine bir kez daha kanıtlamıştır. Düşmanların geri püskürtülmesi için gösterilen çaba, bu şanlı günün yalnızca askeri bir zafer değil, milli iradenin ve bağımsızlık mücadelesinin meyvesi olduğunu hepimize göstermektedir. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kurtuluş Savaşında, halkımızın düşmana karşı verdiği topyekûn mücadele dünya tarihinde asla unutulmayacaktır. Bu büyük mücadelede gösterilen kahramanlıklar, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güzel örneğidir. Bugün durup o zorlu günlere baktığımızda, ecdadımızın Kurtuluş Savaşında gösterdiği büyük mücadelenin gururunu yaşıyoruz. Şehrimiz, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde sergilediği kahramanlıkla, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güzel örneklerinden biri olarak akıllarda yer edindi. 11 Nisan, Şanlıurfa'mızın vatan aşkı uğruna sergilediği kararlılığın ve azmin tarihidir. Şanlıurfa halkı olarak, bugün de aynı kararlılık ve vatanseverlik ruhuyla hareket ediyoruz. Şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için, tarihten aldığımız güçle, hep birlikte yorulmadan çalışacağız. Bugün büyük bir gururla Şanlıurfa'nın kurtuluşunu kutlarken, 103 yıldır kalbimizde taşıdığımız bu destansı mücadeleyi hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, büyük mücadelede topraklarımıza düşman eli değdirmemek için canını feda eden şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize minnettarlığımı dile getirmek istiyorum. Bütün şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun. Vatanımız ilelebet var olsun” ifadelerini kullandı.

“Şanlıurfa'nın bağımsızlık sevdasının önünde hiçbir güç duramaz”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. seneyi devriyesinde bir mesaj yayımlayarak Şanlıurfa halkının bağımsızlık sevdası karşısında ne düşman unsurlarının, ne imkânsızlıkların ne de top ve silahların duramayacağını kaydetti. Sözlerine Şanlı Kurtuluş ruhunun ve bu ruha mücadeleleriyle hayat veren kahraman Urfa halkının şanlı zaferin işlendiği dizelerle başlayan Başkan Beyazgül Yeni Türkiye'nin temelini oluşturan ruhun da bu ruh olduğuna dikkati çekti. Başkan Beyazgül, “Ey kahvesi acı, dili tatlı yiğit insanlar diyarı, ey Leyla gözlü ceylanlar, gözü kara kahramanlar diyarı, attın vatandan bugün, işgalciyi ağyarı, mukaddesler uğruna can verdin bugün, bir an bile susturmadın mübarek ezanları, frenk diyarına dek saldın şanları, hürriyete, istiklâale şan verdin bugün. Bundan 103 yıl önce 11 Nisan 1920 tarihinde döneminin en güçlü ordularından birine sahip Fransızlar Urfa topraklarını işgal ettiler. İşgal altındaki topraklarda esaretin sona ermesi için kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, canını ve kanını siper eden cesur Urfalılar tüm ülkeye ilham olacak bir mücadele içerisine girdiler. Bu şehrin insanı mücadeleci bir ruha sahiptir. Hazreti İbrahim'in, zalim Nemrut'un saltanatına karşı kahramanca duruşu da bu mücadeleye dahildir. Tüm imkansızlıklara karşı imkansızı başaran şehrin kahramanları Onikilerin kurtuluş destanı da, Fransızların işgaline canı pahasına geçit vermeyen cesur yüreklerin bağımsızlık savaşı da bu mücadelenin kanıtıdır. Şanlıurfalının bağımsızlık sevdası karşısında ne düşman durur ne imkansızlıklar ne toplar ne de silahlar. 11 Nisan 1920'de çok kısıtlı imkânlarla işgalcileri vatan topraklarından püskürterek şanlı bir tarih yazan Urfa halkı, Kurtuluş Savaşında gösterdiği kahramanlıklar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce 1984'te ‘Şanlı' unvanı, sonra 2016'da ‘İstiklal Madalyası' ile onurlandırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Urfa'nın evlatlarına verilen bu kadirşinaslık tarih boyunca bir taç olarak şerefle taşınacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizdeki birlik, beraberlik ve kardeşliği daha da perçinlemesi ümidiyle, tüm halkımızın bayramını “Urfa'nın Şanlı Kurtuluş'unun 103. seneyi devriyesini kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

“Bu önemli gün bizim için mağruriyet günüdür, bugün gurur günüdür”

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bu önemli gün bizim için mağruriyet günüdür, bugün gurur günüdür” ifadelerini kullandı. Başkan Mehmet Canpolat, “11 Nisan Şanlıurfa'nın Kurtuluşu hem dünya tarihinde hem de dünya sosyoloji biliminde uzmanların ve profesörlerin uzun uzun araştırma yaptığı "hak ve halk" mücadelesidir.” sözleriyle başladığı mesajında “Ecdadımız imkanlar ve şartlar ne kadar yetersiz olursa olsun iman gücünün üstünde hiçbir gücün olmayacağını, sadece vatanımıza göz diken düşmanlara değil tüm dünyaya ispatlamıştır. Bu yüzden bu önemli gün bizim için mağruriyet günüdür, bugün gurur günüdür. Bu anlamda kentimizin değerlerine sahip çıkmak her Urfalının, her bireyin vazifesi olduğu gibi bizim de mesuliyet duyduğumuz bir husustur. Ecdadımızın, kanlarını dökerek emanet ettiği bu şehri kalkındırmak ve bu şehre sahip çıkmak elbette bizim için hem zorunluluk hem de sorumluluktur. Kahramanca vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize, mücadele eden tüm vatanperver ecdadımıza Allah'tan gani gani rahmet dilerken tüm hemşerilerimin de gurur günü dediğimiz bu Kurtuluş Gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

11 Nisan Urfa'nın bayramıdır

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, halkın kurtuluş mücadelesindeki birlik ve beraberliğine dikkat çekti. Başkan Ekinci, yayınladığı mesajında, bundan 103 yıl önce Urfa halkının dünya devletlerinin desteklediği işgalci Fransız askerlerine karşı durduğunu ve düşman kuvvetlerine tarih boyunca unutamayacakları bir ders verdiğini söyledi. 11 Nisan 1920 tarihinin tüm imkansızlıklara rağmen özgürlük ve bağımsızlığına düşkün bir milletin, birlik ve beraberlik içinde neler yapabileceğinin ebediyen hatırlanacağı bir tarih olduğunu belirten Başkan Ekinci, “Ulusal kurtuluş mücadelemizin eşsiz zaferlerinden olan bu tarih, mübarek şehrimiz Urfa'nın bayramıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Şanlıurfa'mızın kurtuluş yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları başta olmak üzere, bu onurlu mücadeleye imza atan Onikiler'i, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

“Ecdadımızın bıraktığı mirasa sahip çıkmalıyız”

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, 11 Nisan Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Başkan Aksoy mesajında, “Özgürlüğü, boyunduruk altına girmemeyi kişiliğinin bir parçası olarak gören, milli amaçlar uğruna, yerel imkanlarla savaşa başlayan yürekli ve inançlı Urfalılar, bütün imkansızlıklara rağmen, işgalci Fransızları topraklarından atmayı başarmıştı. Urfa halkının bağımsızlığı için yürüttüğü bu anlamlı mücadele, ülkemizin kurtuluşunda da önemli rol oynamıştır. Urfa'da başlatılan kurtuluş mücadelesinin kazanılması, diğer şehirlerde başlatılan millî hareketler için de esin kaynağı olmuştur. Urfa halkının kararlı tutumu ve vatan aşkıyla gösterdiği güçlü direniş üzerine, Fransız kuvvetleri, Urfa'yı terk etmeye başlamışlardı. Ecdadımız, bağımsızlık uğruna yapılan bu mücadele ile imkânın değil imanın ne kadar önemli olduğunu da tüm dünyaya göstermişti. Başta Urfa'mız olmak üzere bu cennet vatanın kurtuluşunu sağlayan ecdadımızın tüm değerlerine sahip çıkıp yarınlara taşıyacak inanç ve kararlılıkta olduğumuzun da bilinmesini istiyorum. Dünya halklarının özellikle de İslam coğrafyasının ateş çemberine alındığı bu günlerde ihtiyacımız olan şey, ecdadımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın emperyalist güçleri tarafından bizlere dayatılan her türlü ideoloji ve yaşam tarzına karşı kendi köklerimize dönerek adeta bir öze dönüş hareketi ve anlayışıyla yarınlara yürümeliyiz. Bu inanç ve kararlılıkla Urfa'mızın ve dolayısıyla Tüm ülkemizin kurtuluş gününü kutluyor, tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un kurtuluş günü mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Urfa Kurtuluş Mücadelesinin birlik, beraberlik, azim ve inançla yazılmış kahramanlık destanlarımızdan biri olduğunu belirten Başkan Kuş, “Urfa'nın kurtuluşu, ulusal bağımsızlığımıza giden yolda milletimize ilham kaynağı olmuştur” dedi. Başkan Kuş, mesajında. “11 Nisan 1920 günü, tüm imkânsızlıklarına rağmen devrin süper güçlerinin işgal kuvvetlerine karşı durmayı bilen Urfalıların tarihe geçen bir onur ve gurur günüdür. Esasında, Urfa halkı bu tarihten çok daha önce başlayan ve yeni Türk Devletinin fikri temellerini oluşturan adımların atıldığı gelişmeleri yakından takip etmişlerdir. 22 Haziran 1919'da imzalanan Amasya Genelgesi'nin esası olan ‘Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' ilkesinin sahadaki yansımalarından biri, Urfa Kurtuluş Mücadelesidir. Ulusal kurtuluş mücadelemize de ilham kaynağı olan Urfa'nın Kurtuluşu, hürriyet ve bağımsızlıktan başka hiçbir şey düşünmeyen milletimizin kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Şanlıurfa'mızın kurtuluş yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları başta olmak üzere, bu onurlu mücadeleye imza atan Onikiler'i, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam da Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı. Başkan Albayrak ve Mirkelam mesajında Şanlıurfa'nın kurtuluş mücadelesinde gösterdiği kahramanlığa değinerek herkesin gününü kutladı.