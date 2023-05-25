Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Şanlıurfa'da 2021 yılında yapımına başlanılan bin 700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi hızla yükseliyor.

Bin 700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi projesinin inşa çalışmaları devam ediyor. 2021 yılında inşaat çalışmalarına başlanılan hastane, 433 poliklinik, 53 adet ameliyathane, 547 adet yoğun bakım yatağı, 40 adet diyaliz yatağı, 40 adet yanık yatağı, 40 adet doğum salonu, Palyatif serviste 70 yatakla hizmet verecek. Şanlıurfa Şehir Hastanesinde Genel Hastanede 312, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 312, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde 145, Onkoloji Hastanesinde 174, Psikiyatri Hastanesinde ise 60 yatak yer alacağı bildirildi. En üst teknolojinin kullanılacağı hastanenin sağlık turizmi alanında da bölge ekonomisine önemli katkılar sunması bekleniyor. Şanlıurfa Şehir Hastanesinin kapasitesi ihtiyaç halinde 2 bin 653'e kadar çıkabilecek şekilde planlandı. İnşaat çalışmaları yüzde 41 oranında tamamlanan hastanenin 2024 yılı sonunda hizmete girmesi bekleniyor.

“Bölgeye ciddi anlamda katkı sağlayacak”

Hastane inşaatında incelemeleri sonrası açıklama yapan Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Vekili Faruk Günak, “Şanlıurfa Şehir Hastanesinin inşaatı devam ediyor. Bu hastanemizin inşaat çalışmaları 2021 yılında başladı. Depreme dayanıklı, sismik izolatörlü bir şekilde inşaatı yapıldı. Bin 700 yataklı olarak tasarlandı, 2 bin 600 yatak kapasitesine çıkartılabilecek şekilde planlaması yapıldı. 4 tane kuleden oluşuyor. Orta kor hariç, orta korda da ameliyathaneler, poliklinikler ve yoğun bakımların olduğu katlar var. Genel hastanesi, onkoloji, kadın doğum ve çocuk hastanesi şeklinde planlandı. Sizin de gördüğünüz gibi hastane inşaatı hızla devam ediyor. Şanlıurfa'ya, bölgeye özellikli hizmetlerin yapılabildiği bir hastanedir. 2024 yılının sonunda inşaatın tamamlanması planlanıyor. Hastanenin tamamlanması durumunda hem Urfa'ya hem bölgeye ciddi bir şekilde katkı sağlaması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.