Şanlıurfa semaları havai fişeklerle renklendi

Cumhuriyetimizin ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'da düzenlenen kutlama programı, gece gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle renklendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, korona virüs salgını nedeniyle sınırlı katılımla kutlanırken, bayram coşkusunun il genelinde yaşanması amacıyla tüm Şanlıurfa bayraklarla donatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ev ve iş yerlerine Türk Bayrağı dağıtırken, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde düzenlenen kutlama programı, akşam da devam etti. Şehrin en yüksek noktalarından olan Tılfındır Tepesindeki parkta akşam saatlerinde başlayan havai fişek gösterisi, şehrin büyük bölümünden rahatlıkla izlendi. Daha önce sosyal medya ve belediye anons sistemlerinden duyurulan havai fişek gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Şanlıurfa Müzesi ve çevresine araçlarıyla ve yaya olarak gelerek bu tarihi anı büyük bir heyecanla seyretti.