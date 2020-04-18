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Şanlıurfa sessizliğe büründü

Şanlıurfa’da sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, Şanlıurfa kent merkezinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Caddelerde insan yoğunluğu ve araç trafiği en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri, dışarıda gördüğü vatandaşları uyararak, evlerine gönderdi. Trafik polisleri tek tek araçları durdurup izin belgesi kontrolü yaptı. İzni olmayan kişilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 Türk Lirası idari para cezası kesildi.

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