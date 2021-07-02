Şanlıurfa Tanıtım Günleri coşkusu İstanbul'da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kültürel zenginliklerini, müziğini ve gastronomisini tanıtmak, Ankara ve İstanbul'da yaşayan Şanlıurfalılarla hasret gidermek, kucaklaşmak amacıyla düzenlediği “Şanlıurfa Tanıtım Günleri” etkinlikleri İstanbul'da coşkulu bir şekilde kutlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Üsküdar sahil etkinlik alanında gerçekleştirilen tanıtım günleri etkinliğinde gastronomi tırında hazırlanan Şanlıurfa'ya özgü tescilli lezzetler misafirlere ikram edilirken, sanat tırında bulunan Büyükşehir Belediyesi sıra gecesi ekibi de Şanlıurfa'ya özgü türküleri seslendirerek alanda bulunanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Beyazgül,” Şanlıurfa aslında tanıtılmaya çok muhtaç bir şehir değil. Bunun adını İstanbul'daki Urfalılarla buluşma günü olarak düşünüyorum. Evet, sizlerle buluştuk sizlerle coşku yaşıyoruz. Hazreti İbrahim'i kim bilmez, Hazreti Eyüp'ü kim bilmez, Ateşi suya, sabrı şifaya dönüştürdük. Tarih, kültür, müzik, gastronomi şehriyiz. İstanbul'a Şanlıurfa'dan sevgi muhabbet, kardeşlik ve dostluk getirdik” dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ise konuşmasına pandemi sonrasında Ankara'nın ardından İstanbul'da da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederek başladı.

Vali Erin,” Şanlıurfa devletimizin birliği bütünlüğü, millet, devlet kaynaşmasının yegâne örneğidir. Şanlıurfa farklı kültürlerin, farklı anlayışların, düşüncelerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Mezopotamya'nın verimli hilalin tam merkezinde yer alan ve bölgesine ülkeye aslında tüm dünyaya örneklik teşkil edecek bir şehirdir” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Bildiğim tüm türkülerin kaynağı Şanlıurfa diyerek, Şanlıurfa'nın kodlarında İbrahim'i bir şehir kimliğinin yattığının altını çizdi. Başkan Türkmen "Bu güzel şehrin tanıtımı için Üsküdar'ı seçtiğinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Şanlıurfalı sanatçılar Mahmut Tuncer, Münevver Özdemir, STK temsilcileri, iş insanları, çok sayıda basın mensubu ve İstanbul'daki Şanlıurfalılar katıldı.