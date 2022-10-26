Şanlıurfa tarihinin en geniş jandarma uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma tarafından bugüne kadar düzenlenen en geniş uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen malzemeler ve operasyonun detayları Vali Salih Ayhan tarafından basınla paylaşıldı.

Şanlıurfa'da bu güne kadar jandarma tarafından düzenlenen en geniş uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen malzemeler ile operasyonun detayları Vali Salih Ayhan tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile kameraların karşısına geçen Vali Salih Ayhan, “Bugün “Kökünü Kurutma Operasyonu 3” operasyonunu gerçekleştirdik. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde gerçekleştirdik. Bu kökünü kurutma operasyonları devam edecek. Gücümüzü birleştirerek daha büyük işlere imza atacağız. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube koordinesinde toplamda 736 personelin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik bu sabahtan itibaren 63 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde, kaçak sigara ve bir buçuk milyon lira olan cep telefonları ele geçirildi. Uyuşturucu ile kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Jandarmanın mesaisi şafak operasyonuyla başladı

İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın bizzat yönettiği 13 ilçedeki eşzamanlı operasyona 74 jandarma iç güvenlik timi, 16 jandarma özel harekat (JÖH) ve komando timi, 6 JASAT timi, 14 jandarma trafik timi olmak üzere toplam 736 personel katıldı. Operasyonda 17 zırhlı araç, 3 uyuşturucu arama köpeği, 2 tütün ve çay tespit köpeği, 2 bomba ve mayın arama köpeği de kullanıldı.

Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Toplam 63 adrese düzenlenen “Kökünü Kurutacağız” operasyonunda 66 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda bin 12 adet captagon uyuşturucu hap, bin 100 gram esrar maddesi, 100 gram metamfetamin, 40 gram bonzai, 11 gram eroin, 14 kök kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu, 13 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet şarjör, 12 adet av tüfeği, 634 adet tüfek ve tabanca mermisi, piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon lira olan 79 adet gümrük kaçağı cep telefonu, bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet hassas terazi, 25 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet define arama detektörü ele geçirildi.

Silah atölyesi tespit edildi

Ayrıca Karaköprü ilçesine bağlı Esemkulu Mahallesi'nde kurusıkı tabancalarda değişiklik yapılarak gerçek silaha dönüştürülen bir atölye belirlendi. Atölyeye düzenlenen operasyonda ise gerçek silaha dönüştürülmüş 6 adet kurusıkı tabanca ile 22 adet tabanca parçası ele geçirildi.