Şanlıurfa Teknokent İstihdama Yönelik Projelerle Öne Çıkıyor

GAP Sosyal Kültürel ve Ekonomik Destek Programı kapsamında finanse edilen “Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi” tanıtım toplantısı Şanlıurfa Teknokent'te gerçekleşti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın finanse ettiği Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Benek koordinatörlüğünde yürütülen projenin tanıtım toplantısına, GAP Bölge ve Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hançer, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, Türkiye İş Kurumu yetkileri, Haliliye ve Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi yetkileri, Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, projeye destek veren kurum, kuruluşlar ile çok sayıda iş insanları katıldı.

Şanlıurfa Teknokent bünyesinde yapılan projenin koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Sedat Benek proje ile bilgiler verererek, "Mezopotamya'nın kadim bir şehri olan Urfa'nın çok belirgin kimlikleri ve sembolleri vardır. Urfa'nın en önemli olan sembollerinden bir tanesi de yörede isot olarak bilinen baharattır. Proje kapsamına alınan 23 dezavantajlı kadına yönelik mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda 5 aylık eğitim programları verildi. Kadınlar tarafından gıda mühendisi şefliğinde ve sağlıkçıların desteği ve denetimiyle Urfa İsotu ve İsot Salçası üretilmektedir. Ürünler E- Ticaret ile yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmuştur” diye konuştu.

Projenin istihdam boyutuna dikkat çeken Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hançer “Kadınların ekonomiye katılması anlamında önemli bir işlev üstlenilmiş. Ayrıca projenin kültürel sosyal boyutları da var. İsotun ulusal pazarlarda yer bulması açısından önemli bir yere geleceğimizi düşünüyorum. Kendine has kokusu, tadı ve rengiyle yurt içi ve yurt dışından büyük talep görebilecek çeşitlerimizle, daha da önemlisi kalitemizle aranan marka olabiliriz. Projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

İdare olarak ulusal ölçekte projelere destek verdiklerini ve bu projede de olduğu üzere doğrudan insanlara dokunan projeleri de desteklediklerini belirten GAP Bölge ve Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil “Oldukça etkili olan böyle projelere toplumun her kesiminin katkı sağlaması gerekiyor. Bu tarz projelerle kadınlar hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik açıdan ülke ekonomisinde katkı sağlamaktadır. Üreticiden halka satış sistemi ile ürünlerimiz iç pazarda da tezgahlardaki yerini almaya başlayacaktır” diye konuştu.

Şanlıurfa'da kadın istihdamına yönelik bir farkındalık geliştirmek, kadının iş hayatına atılmasını ve kadın emeği ile toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yapılan bu projede, geleneksel ev tipi isot üretimi yapılıyor. Proje hazırlık aşamasında üretime geçmeden önce kadınlara hijyen, ilk yardım, sağlık gibi konularında çeşitli eğitimler verildi. Üretim aşamasında ise uzmanların desteği ile hasat zamanı toplanan isotlar kadınlar tarafından isot reçeli ve isot çeşitleri olarak hazırlanıp satışa sunuldu.