Şanlıurfa U-13 Gençler Ligi'nde 2018-2019 Futbol Sezonu şampiyonu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2018-2019 Futbol Sezonu U-13 Lig Şampiyonu olarak kupasını aldı. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta sonu mesaisini gençlere ayırarak şampiyon takımı kutladı. Beyazgül, büyükşehir belediyesporlu futbolcu ve basketbolcu gençlere başarılar diledi.

"Şanlıurfa gençliğine güvenen bir büyükşehir var"

İlk olarak 2018-2019 Futbol Sezonu U-13 Lig Şampiyonu olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün sporcuları ile GAP Stadyumunda bir araya gelen Beyazgül, gençleri tek tek dinleyerek onlarla gurur duyduklarını söyledi. Şampiyon gençlere kupalarını veren Beyazgül, ardından yaptığı değerlendirmesinde, "Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da, çocuklarımıza güveniyor ve onlara inanıyoruz. İmkan sunulduğu takdirde Şanlıurfalı çocuklarımız nasıl başarılar elde edeceklerini bizlere her branşta gösteriyorlar. Büyükşehir belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında yer alacağız" dedi.

Ardından U-16 Liginde Şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile Karaköprü Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmanın başlangıç vuruşunu da yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şampiyonluk yolunda her iki takıma da başarılar diledi.

Avrupa Kupasında Türkiye'yi temsil edecek

Beyazgül, gençlerle buluşmasının ardından Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig Müsabakasında Beşiktaş'ı konuk eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımının maçını izledi. Maçın ardından her iki takımın sporcularını tebrik eden Beyazgül, tekerlekli basketbol takımı sporcuları ile gurur duyduklarını söyledi. Beyazgül, Nisan ayı içerisinde EUROCUP Ön Eleme Karşılaşmalarında Türkiye'yi temsilen farklı ülkelerden gelen takımlarla mücadele edecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Basketbol Takımı sporcularına başarılar diledi.