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Şanlıurfa UNESCO Müzik Şehri olmaya aday oldu

Neolitik çağlardan beri müzik şehri olan Şanlıurfa, türküleri, folkloru ve kültürel zenginliği ile “UNESCO Müzik Şehri” unvanını almaya aday oldu.


Hazırlıkları Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. tarafından tamamlanan organizasyona, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş., Karacadağ Kalkınma Ajansı katkılarıyla 19-20-21 Mayıs tarihlerinde ilki gerçekleştirilecek olan Uluslararası Online Müzik Festivali belediyenin YouTube adresinden yayınlanacak. Online müzik festivaline, Türkiye'den Şanlıurfa ile Kırşehir, İspanya'dan Lliria, Colombiya'dan Bogota ve Ibaue, Azerbaycan'dan Bakü ile Fas'tan Essaouira şehirleri katılacak.

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