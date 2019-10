Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: “Cumhuriyet bir dönüm noktasıdır”

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Cumhuriyetimizin ilanının 96'ncı yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasında ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda tüm varlıklarıyla mücadele eden kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Selçuklu'dan başlayıp tüm dünyaya adalet ulaştıran Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olduğunu ve bin yıllık köklü devlet geleneğinin tarih süreci içindeki yolculuğunda, 96 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet ile bir dönüm noktası yaşadığını kaydeden Vali Erin, mesajında, “Cumhuriyetin ilanı, Malazgirt'ten başlayıp Çanakkale'de Dumlupınar'da, Sakarya'da Anadolu'nun her karış toprağında özgürlük ve bağımsızlık için canlarını seve seve veren bu milletin kanının, alın terinin, yaşadığı acıların karşılığıdır. Her aileden en az bir şehidin olduğu mu millet, hürriyet ve bağımsızlığı için çok ağır bedeller ödemiştir. Bin yıldır şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar, tarihin her döneminde saldırılara, tuzak ve hilelere maruz kalmış ancak istikbal hedeflerinden asla geri adım atmamıştır. Ağır bedeller ödeyerek ve büyük sıkıntılar yaşayarak kurduğumuz Cumhuriyet, milli birlik ve beraberlik, yüksek medeniyet, ileri demokrasi ve güçlü ekonomiyi hedef edinmiştir. Son yıllarda yaşadığımız terör ve ihanet girişimlerine karşı bir ve beraber olan milletimiz, her alanda elde ettiği başarılarla bu hedeflere odaklandığını göstermiş ve bugün her zamankinden daha güçlü ve emin adımlarla geleceğe yürümektedir. Tarihin her döneminde büyük bir mücadele içerisinde bulunan aziz milletimiz, bugün de kutsal vatan toprağını korumak için sınırların ötesinde mücadeleye devam etmekte, güvenliğimizi tehdit eden oluşumlara dünyayı dar etmektedir. Bin yıldır düşmanın hile ve tuzaklarıyla mücadele eden aziz milletimiz, sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik alanda bu mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyor, bin yıldır hürriyet ve bağımsızlık aşkına canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.