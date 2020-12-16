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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Telabyad'daki çalışmaları inceledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Suriye’nin Telabyad ilçesini ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Telabyad ilçesini ziyaret etti.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tel Abyad'da sürdürülen çalışmaları inceledi. Vali Erin ile beraberindeki Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Sönmez ile ilçede devam eden inşaat çalışmalarını denetledi.İlçe merkezinde ekmek fırını, akaryakıt istasyonu, un fabrikası ve mucur sahası ile Süluk beldesini ziyaret eden Vali Erin, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erin, Süluk'teki incelemesinin ardından beldede yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

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