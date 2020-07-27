Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den korona virüs açıklaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte görülen pozitif vak'a sayılarının düşürülmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte görülen pozitif vak'a sayılarının düşürülmesi için sadece devletin değil, toplumun her kesiminin katılımıyla bu sorunun üstesinden gelineceğini belirtti. Erin, valilik toplantı salonunda yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erin, pandeminin ilk gününden itibaren vatandaşları şeffaf bir şekilde bilgilendirdiklerini ve bunu yapmaya devam ettiklerini belirtti. Pandemi sürecinde şu ana kadar beklentilerinin dışında bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran Erin, kentteki hastanelerin doluluk oranıyla ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi. Erin, kentteki bütün çalışmaların Sağlık Bakanlığı ile koordine halinde gerçekleştiğini aktararak, salgın sürecinde resmi makamların açıklamaları dışındaki söylentilere itibar edilmemesini istedi. Erin, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına herkesin mutlaka uyması gerektiğini belirterek, haziran ayından itibaren pozitif vak'a sayısının arttığını, alınan tedbirlere uyulması için il genelinde sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vali Erin, emniyet ve jandarma ekiplerinin bugüne kadar uyguladığı toplam ceza miktarının 31 milyon 801 bin 366 Türk lirası olduğunu, bu idari para cezasının da 30 bin civarında vatandaşa uygulandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyyüp Sabri Kirişçi de katıldı.