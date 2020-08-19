Şanlıurfa Valisi Erin:

Korona virüs pozitif vaka sayısının düşürülmesi amacıyla bazı ek tedbirler aldıklarını, bu kapsamda sağlık personelinin ve kolluk kuvvetlerinin iş yükünü azaltmak için diğer kamu kuruluşlarındaki personel ve araç imkanından faydalanmaya başladıklarını kaydeden Vali Erin, yapılan her çalışma ve denetimin uygulama takip kuruluna aktarılmasını istedi.

İzolasyon tedbirlerini denetleme sıklığını şu anda iki-üç günde bir defaya çıkardıklarını ve yapılan planlama ile denetimi tüm gün yapmayı amaçladıklarını belirten Vali Erin, Ağustos ayına kadar sıkı şekilde yapılacak denetimlerle pozitif vaka sayısını aşağıya çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Evde izolasyon tedbirinin takibinde mahalle muhtarı, imam ve öğretmenlerden oluşan komitelere görev vermeye başladıklarını ifade eden Erin, pozitif vakaların toplum içinde dolaşmasının en büyük bulaşma riski olduğuna dikkat çekti. Vali Erin, denetimlerin sıklaştırılarak, izolasyon tedbirine aykırı hareket edenlerin tespitine devam edileceğini, yaptırım olarak hem para cezası hem de sağlık kuruluşlarınca belirtilen süreyi karantina için ayrılan yurtlarda geçirmelerinin sağlanacağını ifade etti.

Vali Erin, açıklamasının devamında, “Hiçbirimizin dışında duracağımız, görmezlikten geleceğimiz, takip denetim yükümlülüğünü ihmal edeceğimiz bir dönemde değiliz. Hepimizin, herkesin, tüm kurum kuruluşların, vatandaşlarımızın fert fert yapmaları gerekenler var. Ama devletin temsilcileri, kamu kurum kuruluşlarının sorumluluk makamlarında oturanlar olarak bizlerin, ‘bu işi sağlık yapsın, emniyet yapsın' diyebileceği bir noktada değiliz. Kritik bir dönemdeyiz, mutlak suretle vaka sayılarındaki artışı durdurmamız lazım. Bunun yolu ve yöntemi, denetim ve kontrol çalışmaları ile bilgilendirme faaliyetlerinin istikrarlı ve sürekli şekilde yapılmasıdır. Dolaysıyla toplumsal bilinç ve sorumluluğu artırmak, bu mücadeledeki en etkili yöntemdir. Kural ve kaidelere toplumun tüm kesimlerinin uyup uymadığının sürekli olarak kontrol edilmesi dışında bir yöntemin olmadığını ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların denetimlerde tespit ettikleri önemli hususların ve salgınla ilgili bazı konuların istişare edilmesinin ardından son buldu.