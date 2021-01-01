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Şanlıurfa yeni yılda sessizliğe büründü

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yeni yılın ilk gününde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yeni yılın ilk gününde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.


Türkiye genelinde dün 21.00'de başlayan ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yeni yılın ilk gününde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentin en işlek noktaları olan Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı gibi alanlarda tedbirlere uyulduğu görüldü.


Sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek.

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