Şanlıurfa yeşile bürünüyor

Başkan Beyazgül Şanlıurfa'yı yemyeşil yapacaklarını kaydetti.

Bünyesindeki Akçakale Fidanlığı ve Şehit Nusret Meyve Fidanlığında kurduğu seralarda yaz ve kış mevsimi için çiçek ve fidan üretimi yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yetiştirdiği çiçek ve fidanları toprakla buluşturuyor.

Şanlıurfa'da Cadde, sokak ve refüjleri süsleyen çiçekler daha önceleri satın alınırken Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla, bünyesindeki fidanlıklarda yetiştirdiği çiçek ve gül fidelerinin belirlenen noktalara dikimini gerçekleştiriyor.

Yıllık 70 bin adet gül ve çalı grubunun üretimini yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Piyasa değeri yaklaşık 100 lira olan orman fidanlıklarından ortalama 4 liradan alınan ve saksılanan Mavi Selvi, Kara Selvi ve Kızılçamları yeşil alanlarda kullanılmaya başlandı.

“Şanlıurfa yemyeşil olacak”

Şanlıurfa'nın daha yeşil olması için gece gündüz çalıştıklarını ve ürettiklerini aktaran Başkan Beyazgül, “Belediye Başkanı olur olmaz Akçakale Fidanlığından başlayarak genişleterek Hobi Bahçelerimizin yanında kurduğumuz seralarda yetiştirmeye başladık. Çalışanlarımız bu konuda gerekli donanıma sahipler. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'mıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mız bu üretilen çiçeklerden ve ağaçlardan faydalanacak. Gölgesinden ve yeşilinden faydalanacaklar. Bu sene Hobi Bahçesindeki vatandaşlarımıza da ürettiğimiz bu fidanlardan ve çiçeklerden vereceğiz. Şanlıurfa'mıza değer diyoruz. Yapılan çalışmalarla park ve bahçelerimiz yemyeşil olacak” ifadelerini kullandı.

“Park ve bahçelerde ihaleleri bitirdik”

Fidanları, ağaçları ve çiçekleri Merkez ve Akçakale Fidanlıklarında kendilerinin yetiştirdiğini ve böylece bir yandan tasarruf edilirken diğer yandan bu fidan ve çiçekleri satacak duruma geldiklerini ifade eden Başkan Beyazgül, “Hobi Bahçemizin yanındaki fidanlığımızdayız. Belediye Başkanı olduktan sonra hemen harekete geçerek kolları sıvadık. Seralarımızı kurmak suretiyle hemen üretime başladık. Fidanlarımızı, ağaçlarımızı, çiçeklerimizi ve tohumlarımızı kendimiz üretiyoruz. Budama zamanı gelen güllerimizi budayarak çelikle köklendirme işlemi yaparak saksılara aldık. Çam ağaçları ve Çınar ağaçlarımızın da burada büyümesini sağlıyoruz. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımızda çok acil ihtiyaçlar dışında ihaleleri sonlandırdık. Genel anlamda bütün üretim tarafımızdan yapılıyor. Dışarıdan satın alınan bir durumdan kendi ürettiğimiz ürünleri fidan ve çiçekleri satacak duruma geldik" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Beyazgül'ün girişimleriyle şehre kazandırılan seralarda 250 bini aşkın fidan, yıllık 1 milyon 200 bin çiçek, 70 bin çalı grubu ve 20 bin ağaç üretimi gerçekleştirerek bir yandan tasarruf ederken diğer yandan üretimi artırarak Şanlıurfa'nın yemyeşil bir şehir olması için ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.