İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 1 DEAŞ üyesi yakalandı

Osmaniye’de hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Osmaniye'de hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Viranşehir Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurarak kimlik bilgilerini kontrol etti. Yapılan kontrolde Mazen Vawakerge isimli yabancı uyruklu şahsın Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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