İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa’da durdurulan araçta gizlenmiş 1 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da durdurulan araçta gizlenmiş 1 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Şanlıurfa'ya uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisini elde etti. Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan özel aracın değişik bölümlerine zulalanmış şekilde toplam 9 parça halinde 1 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sürücü polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.